Новосибирск, 4 февраля 2021, 11:47 — REGNUM Население России вышло из оцепенения и стало думать об инвестициях. Такое мнение и высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари, комментируя возможные последствия программы льготной ипотеки.

«На фоне снижения ставок по банковским вкладам до 3−4% годовых и введения налога на доходы со вкладов в сумме свыше 1 млн рублей, некоторые наши сограждане часть накоплений двинули в более привлекательные, с их точки, зрения сегменты — фондовый, валютный рынки и стали инвестировать в недвижимость, в том числе с ипотечной поддержкой, — отметил эксперт. — Для россиян, совсем не избалованных низкими ставками по кредитам, 6,5% по ипотеке сошло за льготную ставку. Те, кто раньше и не думал об ипотеке, и кому она стала доступна, предпочли её получить. Дело в том, что ипотеку по стандартам коммерческих банков могут получить не более 15% граждан России, то есть те, кто имеет высокий стабильный доход, и обладает суммой на первоначальный взнос. В основном, это либо состоятельные предприниматели, топ‑ и мидл-менеджеры, либо сотрудники государственных учреждений».

Это, по мнению Коложвари, спасло строительную индустрию и рынок недвижимости от ожидаемого 20−30% падения спроса.

«Напротив, резко возросший поток денег, при стабильном предложении породил 15−20% инфляцию на рынке недвижимости. А это уже имеет признаки «пузыря», с которым Банк России не может мириться, и будет настаивать на замедлении темпов прироста явления такого качества. И это, видимо, будет серьёзным фактором влияния на рынок со второй половины 2021 года. С точки зрения развития ипотечного рынка — в стране возможен, более того, и нужен 3−4 кратный рост, но только за счёт массовости и доступности ресурсов, а не за счёт концентрации активов у ограниченного круга лиц».
Эдуард Коложвари