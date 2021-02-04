Новосибирск, , 11:47 — REGNUM Население России вышло из оцепенения и стало думать об инвестициях. Такое мнение и высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари, комментируя возможные последствия программы льготной ипотеки.

«На фоне снижения ставок по банковским вкладам до 3−4% годовых и введения налога на доходы со вкладов в сумме свыше 1 млн рублей, некоторые наши сограждане часть накоплений двинули в более привлекательные, с их точки, зрения сегменты — фондовый, валютный рынки и стали инвестировать в недвижимость, в том числе с ипотечной поддержкой, — отметил эксперт. — Для россиян, совсем не избалованных низкими ставками по кредитам, 6,5% по ипотеке сошло за льготную ставку. Те, кто раньше и не думал об ипотеке, и кому она стала доступна, предпочли её получить. Дело в том, что ипотеку по стандартам коммерческих банков могут получить не более 15% граждан России, то есть те, кто имеет высокий стабильный доход, и обладает суммой на первоначальный взнос. В основном, это либо состоятельные предприниматели, топ‑ и мидл-менеджеры, либо сотрудники государственных учреждений».

Это, по мнению Коложвари, спасло строительную индустрию и рынок недвижимости от ожидаемого 20−30% падения спроса.