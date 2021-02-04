Москва, , 11:33 — REGNUM Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросли на 0,99%, превысив $59. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,56%, составив $56 за баррель. В последний раз цена Brent находилась выше $59 за баррель 21 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть растёт третьи сутки на ожиданиях повышения спроса на нефть после вакцинации и заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Так, торги по нефти 3 февраля завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 1,51% до $58,63 и готова тестировать уровень $60.

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