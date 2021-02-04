Москва, 4 февраля 2021, 11:26 — REGNUM На мировом рынке продовольствия ситуация усугубляется, заявил 4 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
«Ситуация на рынке продовольствия, мировом рынке, она, к сожалению, усугубляется», — сказал президент, комментируя доклад министра.
Решетников пояснил, что на рынке зерна сложились одновременно сразу несколько факторов — увеличение рядом стран закупок в резервы, по некоторым странам-производителям пришли неблагоприятные прогнозы, а также ощущается влияние достаточно большого спекулятивного капитала.