Чита, , 11:20 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края направило средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Как пояснила руководитель регионального минфина Вера Антропова, за первые два месяца сумма составила 177 миллионов рублей.

«Средства полагаются классным руководителям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. На сегодняшний день таких педагогов в Забайкалье более 8 тысяч», — уточнила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о данных выплатах принято по поручению Президента России Владимира Путина. Величина вознаграждения составляет 5 тысяч рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации.

Всего в 2021 году на «президентские» выплаты Забайкальский край получил более 981 миллиона рублей. В 2020 году минфин направил на денежное вознаграждение классным руководителям свыше 306 миллионов рублей.