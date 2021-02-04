Москва, , 11:15 — REGNUM Представители туристического бизнеса острова Пхукета разрабатывают свой план перезапуска международного туризма с 1 октября 2021 года, который представят на рассмотрение в правительство Таиланда, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно программа под названием Phuket First October, планируется в частном порядке провести вакцинацию от COVID-19 70% населения острова старше 18 лет. Деньги на прививки готовы собрать более десятка бизнес-групп.

Вакцинация населения острова позволит безопасно принимать иностранных туристов без карантина. Турбизнес несет большие потери из-за отсутствия туристов и желает открыть границы хотя бы к будущему зимнему сезону.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Таиланд планирует принять около 5 млн туристов. В 2019 году страну посетили около 40 млн интуристов.

Читайте подробнее: Таиланд планирует принять в 2021 году около 5 млн туристов