Москва, , 11:15 — REGNUM Восстановительный рост российской экономики в 2021—2022 годах может оказаться меньше, чем полагают некоторые эксперты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил ректор Российской экономической школы, профессор Рубен Ениколопов.

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"Мы видим разные прогнозы. Например, МВФ ожидает, что рост ВВП России составит 3% и 3,9% в 2021—2022 годах соответственно. На мой взгляд, это слишком оптимистично. Прежде всего, в отношении 2022 года, поскольку такая цифра подразумевает, что, помимо восстановительного подъема, будут какие-то другие факторы, скрытые резервы, — сказал Ениколопов. — Но сейчас я не вижу никаких структурных изменений, которые способствовали бы такому росту. Я ожидаю, что динамика ВВП России в ближайшие годы будет ниже, чем ожидает МВФ, и ограничится только восстановительным ростом, поскольку структурные факторы, например инвестиционная привлекательность, мало чем изменились по сравнению с периодом до пандемии».

А тогда, как отметил профессор, экономика России находилась в стагнации и показывала очень маленький рост.

«Скорее всего, мы вернемся в этот режим, если не будет каких-то изменений в экономической политике, которые сейчас непонятно, откуда могут прийти, поскольку правительство не озвучивало ничего подобного. Я ожидаю, что к 2022 году мы выйдем на тот уровень ВВП, который был в начале 2020 года, а дальше рост будет минимальным», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ениколопов заявил, что падение российского ВВП в 2020 году на 3,1% оказалось меньше, чем ожидали эксперты, однако эти цифры могут быть пересмотрены.

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