Москва, , 11:13 — REGNUM По итогам 2020 года больше всего подержанных машин сегмента Luxury было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На российскую столицу в прошлом году пришлось 47% всех покупок подержанных люксовых автомобилей с пробегом. В общей сложности здесь было перепродано 1008 таких авто.

Ещё 236 машин сегмента Luxury было перепродано в Московской области. Тройку регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург. Здесь на вторичном рынке в 2020 году автолюбители купили 205 люксовых автомобилей.

В общей сложности на эти три субъекта России пришлось 70% от общего объёма продаж на вторичном авторынке в сегменте Luxury.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Краснодарский край (100 ед.) и Свердловская область (43 ед.).

Напомним, в 2020 году в России на вторичном рынке люксовых автомобилей с пробегом продажи составили 2143 единицы, что на 5% превышает показатель реализации 2019 года.

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