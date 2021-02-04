Москва, , 11:10 — REGNUM Падение российского ВВП в 2020 году на 3,1% оказалось меньше, чем ожидали эксперты, однако эти цифры могут быть пересмотрены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил ректор Российской экономической школы, профессор Рубен Ениколопов. Так она прокомментировал соответствующие данные Росстата.

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"Еще сохраняется вероятность того, что эта оценка будет пересмотрена. Методика Росстата позднее учитывает результаты, например, малого бизнеса и других секторов экономики, которые наиболее сильно пострадали в кризис. Но даже если оценка будет пересмотрена, сокращение все равно останется в пределах 4%, что также меньше, чем предсказывалось в середине 2020 года, — сказал Ениколопов. — Так что можно констатировать, что результаты динамики ВВП оказались лучше ожиданий».

Этому, как пояснил профессор, способствовало несколько факторов.

«Во-первых, достаточно быстрое восстановление цен на нефть. Во-вторых, Россия прошла 2020 год гораздо лучше, чем ожидалось, с точки зрения эпидемиологической обстановки, — сказал экономист. — Даже без жесткого карантина во время второй волны осенью пандемию удалось сдержать под контролем. Кроме того, меньшее, чем в развитых странах, падение ВВП России отражает структуру нашей экономики, в которой доля услуг составляет меньшую часть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, падение российского ВВП в 2020 году оказалось не таким сильным, как ожидали власти и эксперты.

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