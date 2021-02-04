Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Рынки, кафе и рестораны в Грузии смогут открыться во всех городах в феврале. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 4 февраля сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в ходе брифинга.

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Как рассказал премьер-министр, рынки смогут открыться не 15 февраля, как предполагалось ранее, а 8 февраля. Рестораны и кафе, у которых есть залы на открытом воздухе, смогут открыться не 1 марта, а 15 февраля.

Ранее Гахария объявил, что в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, где карантинные меры планировали продлить до 1 марта, с 8 февраля возобновит работу общественный транспорт, а с 15 февраля — школы.

Гахария подчеркнул, что карантинные ограничения отменяют только в будние дни. В выходные они будут действовать.

«Ограничения сохранятся в выходные дни. Дальнейшее смягчение ограничений будет после 15 февраля. Дальнейшее ускорение смягчения этих ограничений будет рассмотрено через 1 неделю», — сказал премьер-министр.

Стоит отметить, ранее Гахария заявлял, что карантинные ограничения можно будет снять раньше планируемых сроков, если в течение недели в стране количество положительных тестов на коронавирус не будет превышать 4%.

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