Москва, , 11:02 — REGNUM Падение российского ВВП в 2020 году оказалось не таким сильным, как ожидали власти и эксперты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов. Так он прокомментировал соответствующие данные Росстата.

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"Падение российского ВВП (на 3,1%) оказалось не таким сильным, как ожидали власти и эксперты. Так, ЦБ прогнозировал падение ВВП на 4,-5%, МЭР — на 3,9%, Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ (в январе 2021 г.) — 3,5%. Понятно, что Росстат опирался на более полные и свежие данные, что и определило неожиданно благоприятную цифру по итогам года», — сказал он.

Как отметил Кондрашов, на уровне экономической активности благоприятно сказалось быстрое восстановление населением склонности к потреблению.

«Во II квартале население из-за карантина резко сократило расходы, но уже в III квартале — столь же резко нарастило. Другой важной причиной, пожалуй, стало действие бюджетного правила, которое помогло в предшествующие годы адаптировать бюджетные расходы к умеренным нефтяным ценам и накопить резервы в ФНБ. Если бы не это, государству было бы гораздо сложнее профинансировать не только антикризисные меры, но и просто запланированные до кризиса расходы федерального бюджета, — считает экономист. — Впрочем, у государства было более чем достаточно ресурсов для большего фискального стимула, в том числе в виде поддержки пострадавших отраслей — меры вводились слишком медленно и в недостаточном объеме».

Кондрашов добавил, что в 2021 году будет осуществляться масштабная вакцинация населения — в России и в мире, что благоприятно скажется как на внутреннем, так и на внешнем спросе.

«Если не случится ничего крайне негативного, будет идти восстановительный, но всё же довольно сдержанный рост ВВП темпом выше среднего (выше 2%), — сказал Кондрашов. — Впрочем, быстрого восстановления мы не ожидаем, что связано как с затяжным действием фактора пандемии, так и с запланированной на 2021 г. бюджетной консолидацией. Скорее всего, рост ВВП в 2021 г. составит около 2,5−3%, хотя в 2022 г. он может оказаться выше, после чего замедлится примерно до 2%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, объём ВВП России за 2020 год сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом.

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