Москва, , 10:53 — REGNUM В России льготные ипотечные программы в крупных агломерациях привели к дисбалансу соотношения спроса и предложения, цены на жилье существенно возросли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала позицию Банка России о необходимости постепенного сворачивания программы льготной ипотеки.

«На текущий момент мы наблюдаем, что льготные ипотечные программы в крупных агломерациях привели к дисбалансу соотношения спроса и предложения, цены на жилье существенно возросли, — сказала Школьная. — Подобные резкие скачки цен могут иметь долгосрочный негативный эффект для локальных рынков и экономик регионов. Между тем льготы по ипотеке и другие меры поддержки отрасли должны настраиваться с учетом рыночной ситуации в конкретных регионах. Другими словами, льготы стоит продлить там, где уровень спроса нуждается в поддержке».

Кроме того, Школьная согласилась с тем, что в какой-то мере льготная ипотека действительно теряет свой социально направленный характер.

«В регионах, где рост цен на квадратный метр нивелировал эффект от льгот, уровень доступности жилья не вырос или даже уменьшился, — сказала она. — Если оценивать с этой точки зрения, то поддержку получили девелоперы жилья, а не население. С другой стороны, если бы строительная отрасль не получила этой поддержки, то возможный уровень экономики и населения мог бы быть удручающим».

Вместе с тем она подчеркнула, что говорить следует не о сворачивании программ поддержки, а об их более адресной настройке и повышении эффективности применения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что льготную ипотеку надо продлевать не во всех регионах России.

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