Вашингтон, , 10:52 — REGNUM К 2050 году стоимость барреля нефти Brent может достигнуть $173. Такие прогнозы сделало Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).

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Согласно опубликованному документу, это самый оптимистичный «сценарии высоких цен». В базовом сценарии цена может достигать $95, а при условии низкой стоимости — $48 за баррель.

До начала пандемии EIA прогнозировало, что стоимость нефти к 2050 году составит при позитивном сценарии $183 за баррель, при негативном — $46, а при базовом — $105 по курсу доллара за 2019 год.

В ведомстве отметили, что в настоящее время из-за сложной экономической ситуации рост нефтедобычи замедлился.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть растёт третьи сутки на ожиданиях повышения спроса на нефть после вакцинации и заседания Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Так, торги по нефти 3 февраля завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 1,51% до $58,63 и готова тестировать уровень $60.

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