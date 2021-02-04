Улан-Удэ, , 10:46 — REGNUM За 12 месяцев 2020 года в Бурятии введены в эксплуатацию 2423 жилых дома или 4226 квартир общей площадью 175,8 тыс. кв. метров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, это почти на 3% больше, чем в 2019 году.

«Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, ввод жилья составил 233,0 тыс. кв. метров общей площади и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,1%», — добавили в службе статистики.

Причём, 69,1% объёма жилищного строительства обеспечили жители за свой счёт. Более половины домов построено в столице региона Улан-Удэ.