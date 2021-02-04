Москва, , 10:42 — REGNUM При оценке ситуации с доступностью в РФ ипотечных кредитов может сложиться впечатление, что 50% населения РФ могут без проблем позволить себе ипотечный кредит, однако в реальности ситуация намного сложнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил координатор экспертно-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский. Так он прокомментировал информацию Национального бюро кредитных историй о том, что размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита в России, составил более 70 тыс. рублей.

«Если исходить из обозначенных цифр и ориентироваться на западный опыт, то получается, что обслуживать ипотеку может домохозяйство, если ежемесячный платеж не превышает 21−22 тыс. рублей (в среднем по России 21,7 тыс. рублей). Может сложиться впечатление, что 50% населения страны без проблем могут позволить себе ипотечный кредит, но в реальности ситуация сложнее, — сказал Поплавский. — Во-первых, на уровень доступности жилья влияют сроки накопления на первоначальный взнос, дополнительные расходы на аренду жилья в период строительства (в случае с новостройками) и, разумеется, уверенность домохозяйств в стабильности своих доходов».

Во-вторых, как пояснил экономист, ситуация в регионах России очень неоднородна.

«Есть регионы, в которых практически отсутствует новое строительство в промышленных масштабах. Ситуация с рабочими местами тоже очень разная», — сказал Поплавский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Поплавский объяснил, что на сегодняшний день в России нет общепринятых норм относительно дохода домохозяйств, который был бы комфортен для обслуживания ипотечного кредита.

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