Москва, , 10:40 — REGNUM На финансовых рынках сегодня, 4 февраля, наблюдается парадоксальное явление, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«С одной стороны, укрепляется доллар к основным валютам на фоне улучшения экономических показателей США. Но с другой стороны, растёт в цене и нефть, обычно имеющая противоположную динамику с долларом.

Котировки нефти марки Brent приближаются к $59 за баррель, хотя ещё в начале недели они находились на $54,80. На цены чёрного золота воздействуют позитивные ожидания от ОПЕК+ по повышению спроса и сохранению ограничений в добыче.

Кроме того, 3 февраля вышли данные о снижении запасов нефти в США на 1 млн баррелей, хотя прогнозировалось их увеличение на 0,5 млн баррелей.

Но для рубля одновременное повышение цен нефти и доллара выступает диссонансом, поскольку данные активы воздействуют на нашу валюту противонаправленно.

Поэтому движение курса довольно ограниченно. «Американец» при небольших колебаниях остаётся в районе равновесного рубежа 76 рублей.

4 февраля инвесторы обратят внимание на данные по международным резервам ЦБ РФ и ВВП России. В течение дня вероятная амплитуда колебаний курса составит 75,60 — 76,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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