Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM Руководители строительных организаций Урала просят разрешить иностранным рабочим приезжать в Россию на работу. Соответствующее письмо отправлено вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского объединения строителей.

Авторы письма отмечают, что сейчас прибытие иностранцев ограничено распоряжением правительства России № 635, датированным 16 марта 2020 года. Они просят дополнить распоряжение пунктом, разрешающим приезд в Россию граждан СНГ, которые участвуют в работах по строительству, капитальному ремонту и реконструкции, и пересекают границу России «по списку наиболее востребованных специальностей».

Также Уральское объединение строителей совместно с Национальным объединением строителей, а также «Паспортно-визовым сервисом» МВД России, разрабатывают единую процедуру поиска, тестирования, подготовки и въезда рабочих из Узбекистана в Россию. Ранее, в конце 2020 года, республиканское агентство по внешней трудовой миграции подписало соответствующее соглашение с «Паспортно-визовым сервисом».