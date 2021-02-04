Казань, , 11:12 — REGNUM В 2021 году в Казани запланировали капитальный ремонт двух музыкальных школ — №2 и №10. Капремонт в текущем году ожидает детскую музыкальную школу №2 по улице Галимжана Баруди. Учебное заведение в 2022 году отметит 75-летие. За время существования школы ее окончили более 2 тыс. выпускников. В настоящее время в учреждении дополнительного образования занимаются 460 детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Во время предстоящих работ полностью отремонтируют все 29 кабинетов, актовый зал на 160 мест, заменят окна, инженерные коммуникации, электросети, батареи.

Также в 2021 году по нацпроекту «Культура» будет отремонтирована детская музыкальная школа №10 в поселке Юдино по улице Революционная.

В 2022 году наметили капитально отремонтировать детскую художественную школу №7 по улице Индустриальной и детскую музыкальную школу №7 по улице Космонавтов.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в жилом комплексе «Арт-Сити» строится школа, сдать которую запланировали к новому учебному году. Современное образовательное учреждение примет 1 501 учащегося. Второе общеобразовательное учреждение достроят в «Салават купере» в течение года. Общая вместимость двух школ составит 2 725 мест.

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