Вильнюс, , 10:28 — REGNUM По итогам января 2021 года литовские автодилеры реализовали 2547 экземпляров новых легковых и легких коммерческих машин — на 45% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщается в отчёте Государственного предприятия «Регитра».

При этом за год литовские автолюбители купили 2317 экземпляров легковых автомобилей, что на 45,5% меньше прошлогоднего результата, а также 230 коммерческих машин (-39,3%).

Самым покупаемым автомобилем в этой стране стали авто итало-американской марки Fiat. В 2021 году обладателями таких машин в Литве стали 775 человек. На втором месте японский бренд Toyota с результатом 434 проданных авто. Тройку лидеров замыкает Volkswagen — 235 экземпляров.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Volvo (52 ед.) и BMW (50 шт.).

Напомним, в январе нынешнего года в Италии было приобретён 134 001 новый автомобиль, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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