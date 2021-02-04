Москва, , 10:28 — REGNUM В марте 2021 года после прохождения максимума в квартальном периоде, вероятнее всего цены в РФ начнут снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Пик потребительской активности ожидается в феврале по причине смягчения ограничительных мер в виду начавшейся вакцинации и возвращения к привычному образу жизни многих категорий населения, — сказала она. — Все это подстегнёт потребительский спрос и цены на ряд потребительских товаров. Но стоит различать инфляцию от скачка цен. Если рассматривать уровень цен по всей экономике, то пика инфляции пока не ожидается. В марте после прохождения максимума в квартальном периоде, вероятнее всего цены начнут снижаться. Но не стоит ожидать, что удастся побороть инфляцию в продовольственном секторе и снизить ее ниже 6−7%».

Причиной тому, как полагает Скрыль будут мировые цены на продукты питания и девальвация рубля.

«Многим производителям выгоднее будет поставлять на мировой продовольственный рынок, нежели сбывать продукцию внутри страны», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в последнюю неделю января зафиксирована нулевая инфляция, что произошло впервые с начала 2021 года.