Москва, , 10:10 — REGNUM Деньги граждан РФ начнут возвращаться на сберегательные депозиты в случае ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и изменения политики формирования ресурсной базы банками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

«Пока в России сохраняется тенденция чистого притока средств населения в банки. Прирост средств физических лиц составил 4,2% в 2020 г., хотя это существенно ниже, чем в 2019 г. (9,7%). В дальнейшем ожидается замедленное продолжение тенденции сокращения депозитов населения. Продолжится переток средств граждан внутри банка — в накопительные ликвидные банковские счета, эскроу-счета и вложения в другие альтернативные банковские инструменты, — сказала Степанова. — Деньги граждан РФ начнут возвращаться на сберегательные депозиты в случае ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и изменения политики формирования ресурсной базы банками».

Пока, как пояснила Степанова, банки повышают привлекательность накопительных счетов, которые пользуются популярностью из-за возможности снятия и пополнения средств в любой момент.

«В условиях кризиса растет спрос на подобные банковские продукты, обеспечивающие не только ликвидность денег, но предлагающие повышенную доходность (ставка для накоплений в рублях составляет до 7% годовых), — сказала Степанова. — Максимальные процентные ставки по стандартным сберегательным счетам не дотягивают до их уровня. Более того, в условиях экономической неопределенности люди стараются держать денежные средства под рукой, тем самым существенно снижая горизонт планирования в кризис, и выбирают счета до востребования».

По мнению экономиста, возможно, после окончания действия госпрограммы субсидирования ипотеки цены на недвижимость скорректируются, и часть инвесторов вернется в банковские депозиты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, что отток средств с банковских депозитов не повлиял на стабильность и устойчивость российской банковской системы.

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