Чебоксары, , 10:08 — REGNUM В Чувашии признано банкротом общество «Центр детского тенниса», в отношении которого ранее вводилось наблюдение. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Процедура наблюдения в отношении общества «Центр детского тенниса» была введена в ноябре 2018 года. 29 января 2021 года суд вынес решение о прекращении процедуры наблюдения, признании общества несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства сроком на шесть месяцев, до 29 июля 2021 года.

Отметим, что на предыдущем собрании кредиторов, которое прошло 15 декабря 2020 года, отмечалось в протоколе, что «установлено присутствие кредиторов с суммой требования 87 769 558,1 рубля, что составляет 99,65% от общего числа установленных кредиторов для первого собрания кредиторов в размере 88 082 663,1 рубля».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Центр детского тенниса» зарегистрировано в марте 2009 года с уставным капиталом в 30 тыс. рублей, место «прописки» — Чебоксары. По последним данным, учредителями являются Юрий Александров (доля 33,3%), Дарья Малова (22,3%), Анна Савельева (22,2%), Ольга Шарипова (22,2%). Указанный основной вид деятельности — строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки, также заявлены три дополнительных вида деятельности.