Москва, , 10:00 — REGNUM Отток средств с банковских депозитов не повлиял на стабильность и устойчивость российской банковской системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

«Баланс банковского сектора демонстрирует сокращение розничных депозитов по итогам 2020 года почти на 1,7 трлн рублей, и годовой темп прироста вкладов в конце 2020 года втрое сократился по сравнению с концом 2019 года, — сказала Степанова. — Однако, по данным Банка России, объем средств граждан на текущих и накопительных банковских счетах вырос за 2020 год более чем на 4,1 трлн рублей за счет выплат от государства в рамках федеральной программы поддержки семей с детьми, роста остатков на счетах эскроу из-за роста ипотечного кредитования граждан, а также за счет частичного замещения срочных депозитов остатками на альтернативных счетах».

Как подчеркнула Степанова, отток средств с банковских депозитов не повлиял на стабильность и устойчивость банковской системы. Банки сохранили запасы капитала и прочности, несмотря на кризисные потрясения 2020 года. Показатели достаточности капитала банков выросли.

«Банки увеличили как розничное, так и корпоративное кредитование по сравнению с 2020 годом (14% и 10% соответственно, год к году). Рост розничного кредитного портфеля банков произошел в основном из-за увеличения ипотеки. По итогам 2020 года прирост вкладов граждан в банках составил около 4%, а вкладов компаний еще больше — 16%, — пояснила Степанова. — Рост кредитного портфеля банки обеспечивают за счет рекордно низкой ключевой ставки, которая позволяет не только наращивать объемы кредитования, но и привлекать под него фондирование за счет кредитов от самого Банка России. Таким образом, банки, особенно крупные, мало обеспокоены оттоком средств с депозитов».

В то же время экономист констатировала, что всего за 2020 год банки заработали чистой прибыли 1,6 трлн рублей, что на 6% меньше, чем в 2019 году.

«В основном прибыль по итогам года показали крупнейшие банки. Однако в пересчете на средний показатель доходности сокращение прибыли среднестатистического банка составило около 30% (в основном из-за роста резервов как следствие пандемии)», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если темпы инфляции будут продолжать снижаться и депозитные вклады позволят не только сохранить, но и хотя бы незначительно приумножить сбережения, можно ожидать, что клиенты банков снова заинтересуются депозитами.

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