Ташкент, 4 февраля 2021, 09:58 — REGNUM Правительство Узбекистана ограничило импорт 529 товаров для поддержки местных производителей и защиты внутреннего рынка. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства юстиции республики Севар Унирбаева.
Она напомнила, что ограничение распространяется только на государственные закупки. Представитель минюста отметила, что во время пандемии местные предприятия пострадали из-за низкой покупательной способности и сокращения экспортных возможностей.
Унирбаева отметила, что введение ограничений — это общепринятая практик для защиты внутреннего рынка. В качестве примера она привела постановление правительства России от 30 апреля 2020 года, запрещающее ввоз 170 товаров для госзакупок.
Пресс-секретарь добавила, что ограничения направлены на поддержку местных предпринимателей, сохранение рабочих мест и налоговых поступлений.