Ташкент, , 09:58 — REGNUM Правительство Узбекистана ограничило импорт 529 товаров для поддержки местных производителей и защиты внутреннего рынка. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства юстиции республики Севар Унирбаева.

Она напомнила, что ограничение распространяется только на государственные закупки. Представитель минюста отметила, что во время пандемии местные предприятия пострадали из-за низкой покупательной способности и сокращения экспортных возможностей.

Унирбаева отметила, что введение ограничений — это общепринятая практик для защиты внутреннего рынка. В качестве примера она привела постановление правительства России от 30 апреля 2020 года, запрещающее ввоз 170 товаров для госзакупок.

Пресс-секретарь добавила, что ограничения направлены на поддержку местных предпринимателей, сохранение рабочих мест и налоговых поступлений.