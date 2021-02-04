Самара, , 09:40 — REGNUM Банк семян редких растений намерены создать в Самарской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в регионе была создана научно-исследовательская лаборатория Ботанического сада и биологического факультета Естественнонаучного института. Она оснащена оборудованием для оперативной оценки качества семян без их повреждения.

Главной целью лаборатории является формирование банка семян редких и краснокнижных видов растений региона.

По словам заведующей кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва Людмилы Кавеленовой, оценка семян очень важна для лесного фонда области. Это важно для семян, которые будут использовать для закладки питомников, для формирования новых лесов в регионе, сообщила она.