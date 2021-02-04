Москва, , 09:11 — REGNUM По итогам 2020 года в России самыми продаваемыми машинами иностранных марок были модели компании KIA. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

По итогам прошедшего года российские дилеры продали 198 456 машин бренда KIA, что на 8% меньше, чем в 2019 году, когда было реализовано 215 293 авто этого южнокорейского бренда.

На втором месте в рейтинге самых популярных в РФ иномарок разместились автомобили бренда Hyundai. Их за год купили 158 718 российских автолюбителей. Здесь падение продаж составило 9% по сравнению с 2019 годом.

Тройку лидеров в этом списке замыкает марка Renault с результатом 126 523 проданных автомобиля — на 10% меньше в годовом сравнении. Далее идут: Volkswagen (99 208 ед.; — 3%) и Skoda (89 200 ед.; +9%).

Десятку рейтинга замыкают марки: Toyota (84 666 ед.; — 13%), Nissan (56 380 ед.; — 15%), BMW (42 151 ед.; +6%), Mercedes-Benz (35 823 ед.; — 5%) и Mitsubishi (29 570 ед.; — 23%).

Напомним, самой продаваемой моделью в 2020 году на вторичном российском рынке был Ford Focus. За год на российском автомобильном рынке было перепродано 130,7 тыс. единиц таких машин.

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