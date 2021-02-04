Чебоксары, , 09:04 — REGNUM В Чувашии введено наблюдение в отношении общества «Янтиковский молочный завод». Соответствующее решение принял Арбитражный суд Чувашской Республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С иском о банкротстве в суд вышла компания «Иволга-Молоко» из Аликовского района республики. 1 февраля суд признал требования заявителя обоснованными и ввёл в отношении общества с ограниченной ответственностью «Янтиковский молочный завод» процедуру банкротства — наблюдение.

Также решением суда в третью очередь реестра требований кредиторов должника включено требование заявителя в размере 916 498 рублей 29 копеек.

Судебное разбирательство назначено на 3 июня 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Янтиковский молочный завод» зарегистрировано в ноябре 2018 года в Янтиковском районе, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей, учредителем является Владлен Мустафаев. Указанный основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.