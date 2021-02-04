Чита, , 08:48 — REGNUM По указу президента России Владимира Путина каждый забайкальский медик из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН получит за работу с COVID-19 почти 69 тысяч рублей. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

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Чиновники также пояснили, что к получателям относятся медицинские работники, непосредственно оказывающие помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию. Также финансовую поддержку получат лица, осуществляющие транспортировку пациентов, у которых подтвержден диагноз COVID-19, и граждан с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 4 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 35 245 человек, причём 199 из них обнаружили за последние сутки.

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