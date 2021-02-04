Самара, , 09:00 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров намерен обсудить с Министерством транспорта России предложения по реконструкции участка трассы М-5 «Урал», на котором случилось крупное ДТП. Об этом 3 февраля он сообщил в прямом эфире на канале «Россия-24».

По его словам, руководство области намерено выработать дополнительные решения по этому участку дороги, несмотря на то, что на первый взгляд он является абсолютно безопасным. Соответствующее поручение уже дано областному министерству транспорта, сообщил Азаров.

«Коллеги отработали с управляющей компанией трассы М-5 «Большая Волга». Подготовлено предложение, в том числе по реконструкции участка, чтобы были разделительные полосы, отбойники, чтобы исключить саму возможность выезда на встречную полосу, потому что именно такие ДТП наиболее опасные и приводят к жертвам», — подчеркнул он.

Глава региона намерен в ближайшее время в ходе своей рабочей поездки в Москву передать министру транспорта РФ Виталию Савельеву данные предложения по реконструкции участка автодороги. При этом письма поддержки будут направлены от двух регионов, — сообщил Азаров.

«Мы с моим коллегой Сергеем Ивановичем Морозовым, губернатором Ульяновской области, договорились, что подготовим предложения, письма поддержки будут из двух регионов», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором получили не совместимые с жизнью травмы 10 человек, произошло 29 января на 873-м км автотрассы М-5 около н. п. Заборовка: столкнулись грузовой и легковой автомобили, а также рейсовый автобус. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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