Салехард, , 08:43 — REGNUM Правительство Ямала установило на 2021 год величину прожиточного минимума в расчёте на душу населения — 17 029 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте органов власти ЯНАО, сообщает корреспондент РЕ.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум в ЯНАО составит 17 707 рублей, для пенсионеров — 14 033 рубля, для детей — 16 903 рубля.

Как ранее сообщало РЕ, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается в регионах России один раз в год. Величина прожиточного минимума в целом по России в текущем году составила 11 653 рублей.

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