Чебоксары, , 08:36 — REGNUM В Чувашии планируют реконструировать очистные сооружения на Чебоксарской ГЭС. Соответствующее извещение о проведении конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Организатором закупки является филиал общества «РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС». Предмет закупки: «Реконструкция очистных сооружений Чебоксарской ГЭС. Водоотведение cо служебного моста со стороны верхнего бьефа в очистные сооружения базы материально-технического обеспечения».

Начальная (максимальная) цена договора составляет 19 667 570 рублей 31 копейка. Размер обеспечения заявок — 98 337 рублей 85 копеек.

Уточняется, что участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего бизнеса, которые могут привлекать субподрядчиков. При определении победителя в первую очередь будут учитывать предложенную цену (значимость критерия оценки — 95%).