Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве для предпринимателей выпустят сборник антиковидных инструкций. Документ разработан штабом по защите бизнеса, сообщается на портале мэра столицы.

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В сборнике собраны рекомендации, помогающие предпринимателям соблюдать требования и рекомендации в сложный эпидемиологический период из-за пандемии коронавируса.

Контрольным органам документ позволит определять, кем именно допущены нарушения — компанией, ИП или должностными лицами предприятий. В основу документа легли рекомендации Роспотребнадзора и указы мэра Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице появится новый совещательно-консультационный орган — Совет предпринимателей Москвы

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