Москва, , 08:21 — REGNUM Арбитражному суду Москвы предстоит рассмотреть многомиллионный иск к АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», которое объединяет десятки предприятий этой отрасли. Исковое заявление от государственное предприятия пока не приняли к производству. Дата слушаний ещё не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 3 февраля 2021 года. Сумма претензий к концерну составляет 13 021 568,35 рубля. Детали спора пока неизвестны.

ФГУП было учреждено правительством РФ для обеспечения безопасности и регулярности полётов гражданской авиации, а также для создания единой системы организации воздушного движения. «Алмаз-Антей» также создан постановлением правительства в 2002 году. Председателем совета директоров АО является Михаил Фрадков — экс-глава российского правительства.

Напомним, в 2018 году ФГУП взыскал с «Алмаз-Антея» более 7,2 млн рублей неустойки. В основе спора лежал договор подряда от 2015 года на строительство здания КДП в аэропорту Липецка. Цена договора составляла более 223 млн рублей, но в срок работы не были выполнены, что и стало основанием для обращения в суд.