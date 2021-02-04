Канберра, , 08:19 — REGNUM Контракт о приобретении еще 10 млн доз вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer заключили власти Австралии. Об этом 4 февраля сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон на пресс-конференции в Канберре.

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"Федеральное правительство подписало контракт на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины Pfizer», — сказал он.

Также Моррисон отметил, что такая сделка ставит Австралию в очень хорошее положение, так как у страны имеются и собственные возможности для производства таких препаратов.

При этом австралийский премьер-министр рассказал, что вакцины, которые останутся невостребованными для проведения вакцинации на континенте, где проживает 26 миллионов населения, «будут направлены в ближайшие тихоокеанские страны в качестве помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что Австралийская администрация лекарственных средств (TGA) одобрила применение вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer на территории страны.