Брюссель, , 08:18 — REGNUM Порядка 80 млрд евро потребуется для создания в Евросоюзе сети электро-зарядных станций для электрокаров. Об этом сообщили в Европейской ассоциации Eurelectric.

В ассоциации отметили, что бюджет, выделенный на эти цели, гораздо скромнее. При этом в ЕС рассчитывают до 2030 года увеличить число электромобилей в регионе в 50 раз, до 30 млн единиц. Таким образом, в ЕС намерены бороться с проблемой выбросов парниковых газов.

По мнению европейских экспертов, развитие транспорта на электротяге поможет сократить негативное воздействие выбросов на окружающую среду сразу на 55% (если сравнивать с показателями 1990 года).

Стоит отметить, что на данный момент зарядных станций для электрокаров в ЕС насчитывается не больше 250 тысяч. Однако, чтобы выполнить план по «электрификации», их число должно составлять порядка трёх миллионов.

Напомним, в прошлом году российские автолюбители приобрели 687 новых электромобилей. Это на 95% больше, чем в предшествующем году. При этом наибольшее число новых электрокаров было реализовано в Москве — 240 экземпляров.

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