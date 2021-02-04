Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Американская корпорация Microsoft заняла второе место в мире по уровню рыночной стоимости, обогнав саудовскую компанию Saudi Aramco. Об этом 4 февраля свидетельствует информация с торгов.

Капитализация IT-гиганта составила $1,828 трлн после подорожания акций до $242,44. Рыночная стоимость Saudi Aramco в настоящий момент достигает $1,811 трлн. Первое место в мире по капитализации принадлежит американской компании Apple — более $2 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января американская компании Tesla впервые в своей истории получила прибыль по итогам года. За 12 месяцев этот показатель составил $721 млн.

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