Чита, , 07:37 — REGNUM На мероприятия по сохранению лесов Забайкальскому краю в 2021 году предусмотрено вдвое больше федеральных средств, чем в 2020. Об этом сообщил первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер. Его слова сегодня, 4 февраля, цитирует пресс-служба краевого правительства.

«В этом году регион получит порядка 330 миллионов рублей на мероприятия по увеличению площади лесовосстановления, формированию запаса лесных семян, а также приобретение лесохозяйственной техники и оборудования, необходимых для охраны лесов от пожаров и их восстановлению», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на некоторое улучшение пожароопасной обстановки в лесах Забайкалья, проблемы с подготовкой к новому сезону всё ещё существуют. С этой целью в регионе реализуют план повышения пожарного прикрытия. В конце декабря 2020 года в регион поступило поступило 25 единиц пожарной и автомобильной техники.

Помогать в борьбе с огнем будут новые автоцистерны на базе автомобиля «Урал», УАЗ «Патриот», легковые автомобили HYNDAI, автомобиль первой помощи на шасси ГАЗель NEXT м пожарные автолестницы.

Всего на реализацию национальных проектов Забайкальскому краю в 2021 году предусмотрено 13,3 миллиарда рублей.

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