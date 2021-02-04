Владивосток, , 07:40 — REGNUM В бюджете Приморья на выплаты многодетным семьям за автомобиль купленный в 2021 году предусмотрено почти 66 млн рублей. Компенсировать расходы на приобретение семейного автотранспорта могут родители, воспитывающие шесть и более несовершеннолетних детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В 2020 году компенсации получили 40 семей. А с начала реализации закона, 2019 года, этой мерой социальной поддержки воспользовались 106 семей.

С начала этого года уже шесть семей оформили выплаты, а три семьи на оформлении.

Компенсации выплачивают до одного миллиона рублей за новую машину.

«Выплата назначается один раз и производится только после принятия положительного решения по заявлению, а также после того, как семья определится с выбором машины», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Приморья на 2021 год увеличили суммы на ежемесячные выплаты семьям с первым ребёнком почти до 2,2 млрд рублей. В 2020 году на эти меры поддержки было направлено 1,7 млрд рублей.