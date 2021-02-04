Москва, , 07:30 — REGNUM Арбитраж Москвы полностью удовлетворил исковые требования Министерства науки и высшего образования РФ к инвестиционно-строительной компании из Тверской области — ООО ИСК «Возрождение». Решением судьи Антиповой с компании было взыскано в доход федерального бюджета 36 млн рублей субсидии. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иск Иван Шилов © ИА REGNUM

Решением суда, помимо субсидии, с компании взыскана и госпошлина в размере 200 тыс. рублей.

По делу, которое стартовало в декабре 2019 года, третьим лицом выступало ФГБУ «Национальный исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. Академика В. И. Шумакова» Министерства здравоохранения РФ. В основе спора лежал договор от 14 августа 2014 года, но детали пока неизвестны. Вердикт изготовлен только в результативной части.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Инвестиционно-строительная компания «Возрождение» учреждено в 2006 году для строительной деятельности. Владеет активом компания «Провентис-Групп». Сведения как о собственнике о Михаиле Корнееве имеют пометку о недостоверности.