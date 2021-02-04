Барнаул, , 07:03 — REGNUM Центробанк уже не в первый раз заявляет о том, что нецелесообразно распространять программу льготной ипотеки на все регионы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин. Комментируя предложение ЦБ РФ оставить льготную ипотеку в некоторых регионах, он также отметил:

«В самом начале начале это было хорошо (повысился спрос), но потом ситуация действительно осложнилась. Застройщики сами начали говорить о том, что они не хотят поднимать цены на жильё, что не перевыполнили все планы по прибыли. Но рынок позволяет это делать. И сейчас может возникнуть другая проблема: инвесторы, которые вложились в эти квартиры, все одновременно выйдут на рынок.

Есть вероятность, что цена в какой-то степени будет корректироваться. Поэтому вполне логично ставить программу льготной ипотеки и показать бизнесу, инвесторам путь, по которому нужно идти. Чтобы в тех регионах, где не так хорошо с жильем, появились новые застройщики».

Напомним, ранее о том, что программу льготной ипотеки под 6,5% нужно оставить там, где ситуация на рынке жилья более сложная, заявила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

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