Хабаровск, , 07:39 — REGNUM В Хабаровском крае впервые запустили опрос молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — краевой минстрой намерен определить районы, в которых жители наиболее активно планируют покупать квартиры с использованием программы поддержки. По итогам голосования будет принято решение о распределении краевых субсидий между Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре и Хабаровским районом. Именно здесь наиболее динамично ведётся жилая застройка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В 2021 году общая сумма субсидий определена в 167,5 млн рублей. Воспользоваться ею смогут более 100 семей, супруги в которых не достигли 35-летнего возраста. Субсидия на семью из трех человек составляет до 1,6 млн рублей.

Эти деньги семья может направить на покупку квартиры в строящемся доме или на вторичном рынке, а также вложиться в строительство индивидуального дома. Использовать средства государственной поддержки семья сможет только на территории того муниципального образования, где признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

С помощью опроса планируется определить доли субсидий, которые будут направлены из краевого бюджета на помощь молодым семьям.

Голосование на портале госуслуг продлится до конца февраля. Приём документов на участие в краевой программе планируется начать в первом квартале этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, постепенное сворачивание программы льготной ипотеки в России назвала необходимым 3 февраля глава департамента финансовой стабильности российского Центробанка Елизавета Данилова.