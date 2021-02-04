Барнаул, , 06:46 — REGNUM Pfizer никогда не стал бы фармгигантом, если бы не умел планировать свою деятельность и свои прибыли. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя данные о сумме прибыли, которую в 2021 году рассчитывает получить Pfizer, он пояснил:

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Столь оптимистичные прогнозы связаны с тем, что Pfizer одним из первых вошел в рынок вакцин от коронавируса и успел занять на нем огромную нишу. Раннее начало использования вакцины Pfizer, ее изученность и репутация фармкомпании как одного из самых крупных и добросовестных производителей медикаментов, а также политические усилия администрации США обеспечили широкое общемировое распространение данной вакцины.

В условиях сравнительно невысокой пока конкуренции и повышенного спроса все произведенные дозы вакцины Pfizer, несомненно, будут реализованы. Отсюда и точные цифры прогнозируемой прибыли. Разумеется, рынок не всегда стоит на одном месте и является предсказуемым. На планы американской фармкомпании существенным образом может повлиять конкуренция с другими вакцинами, которые по результатам клинических испытаний и широкого клинического применения могут оказаться более успешными».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Bloomberg известил о том, что американская компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину против коронавируса, по итогам 2021 года рассчитывает заработать $59,4−61,4 млрд.

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