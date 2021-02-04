Токио, , 06:37 — REGNUM Японская компания Toyota Motor намерена в 2021 году произвести рекордные 9,2 млн автомобилей, сообщает газета The Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом, планируемые показатели по производству превысят на 17% показатели 2020 года. В компании ожидают, что спрос на покупку японских автомобилей в Европе, США, Китае и Японии скоро вырастет. В связи с этим корпорация Toyota и решила увеличить объемы производства техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Японская ассоциация автодилеров зафиксировала рост продаж новых легковых автомобилей в Японии на 6,8% по сравнению с 2020 годом. Организация отмечала, что в 2020 году продажи автомобилей на японской территории снизились на 12,3%. Однако сейчас спрос на легковые автомобили в Японии продолжает расти.

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