4 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Бюджетные гранты получили организации, чьи сотрудники были в конкурсной комиссии. В некоторых случаях в комиссию входили совладельцы компании-грантополучателя.

Анастасия Степанова, , 07:16 — REGNUM Раздача грантов на развитие внутреннего и въездного туризма, которую по результатам конкурсного отбора провело Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), обернулась скандалом. Распределение бюджетных 1,2 миллиарда рублей закончилось тем, что ФАС РФ возбудила дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Среди получателей госпомощи оказались организации, чьи представители входили в конкурсную комиссию. ИА REGNUM проанализировало список грантополучателей и выяснило некоторые любопытные детали.

Туризм в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Претензии ФАС

3 февраля 2021 года ФАС РФ в сообщении на своем официальном сайте отметила, что действия Ростуризма при проведении конкурсного отбора получателей грантов для развития внутреннего и въездного туризма «могут содержать признаки нарушения Закона о защите конкуренции». Соответствующее антимонопольное дело уже возбуждено.

Основанием для возбуждения дела стали в том числе заявления, которые поступили в ведомство и Генеральную прокуратуру РФ от туркомпаний.

В рамках конкурса между общественными и коммерческими организациями было распределено 474 гранта на сумму 1,2 млрд рублей.

Конкурс в подробностях

Порядок распределения субсидий на гранты утверждён постановлением правительства РФ еще 7 декабря 2019 года и отредактирован в августе 2020 года.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сумма в 1,2 млрд рублей была выделена распоряжением №2194-р от 29 августа 2020 года за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Средства выделялись из резервного фонда правительства. Госпомощь на проект составляла до 3 млн рублей.

Претендовать на бюджетные деньги могли не только общественные организации, но и индивидуальные предприниматели, коммерческие организации. Они должны были представить на оценку конкурсной комиссии Ростуризма проекты новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, в том числе с созданием инфраструктуры для людей с инвалидностью. Могла входить в проект и покупка модульных гостиниц, оборудование для информационных центров.

Заявки принимались с 22 сентября по 8 октября 2020 года. В целом поступило свыше 4 тысяч предложений, из которых отобрали 474. Отбирала конкурсная комиссия, состав которой был утвержден в октябре 2020 года приказом главы Ростуризма Зарины Догузовой. В неё вошли представители коммерческих компаний, госведомств и общественных организаций.

Догузова Зарина Валерьевна Tourism.gov.ru

Конфликт интересов или не конфликт?

Претензии компаний, которые подали жалобы в прокуратуру и ФАС, заключались в том, что некоторые члены комиссии имеют отношение к организациям, получившим гранты. Попробуем разобраться.

Итоговый список получателей обнародован на сайте Ростуризма. Среди них чаще всего встречается всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Напрямую она получила два гранта — на 2 804 716,7 рубля (по линии соцпроектов, направленных на создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья) и на 3 млн рублей (по линии разработки новых туристических маршрутов). Алтайское отделение этой же организации получило также два гранта: на 2 044 618 рублей (по линии соцпроектов, направленных на создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья) и на 2 089 652 рубля (по линии разработки и реализации программ, содействующих ускоренному развитию турпроектов). И ещё два гранта выделены архангельскому отделению ВОО «Русское географическое общество»: на 1,5 млн рублей и на 2 млн рублей. Оба — по линии разработки и реализации программ, содействующих ускоренному развитию турпроектов.

В списке лиц, принявших участие в заседании комиссии, между тем фигурирует Сергей Чечулин — директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». У турфирм, которые недовольны итогами конкурса, возникли вопросы о возможном конфликте интересов в этих случаях. В комментариях РБК представители организации заявили, что Чечулин не оценивал заявки общества и его отделений.

Чечулин Сергей Анатольевич Rgo.ru

Ещё одним получателем гранта стала общероссийская общественная организация «Российский спортивный союз инвалидов», которой выделили 1 123 200 рублей. В то же время среди членов комиссии по распределению был первый заместитель председателя «Всероссийского общества инвалидов» Флюр Нурлыгаянов (уроженец Уфы), который одновременно является и президентом спортивного союза.

В коммерческой сфере тоже был интересный получатель — ООО «Центр туристических программ «Пилигрим». Ему распределено 3 млн рублей. При этом среди членов комиссии была Анна Тукмачева — генеральный директор компании точно с таким же названием.

Анна Тукмачева. Генеральный директор Центра туристических программ «Пилигрим» Profi.travel

В ЕГРЮЛ всего два ООО с идентичным названием. Оба созданы в Тольятти, но только в разные годы — в ноябре 1997 года и в декабре 2013 года. И там, и там директор и единственный владелец — Анна Тукмачева.

Также в списке получателей оказалось ООО «Бюро путешествий «Континент», которому выделили 2 993 480 рублей. Одновременно с этим в комиссии по отбору заявок была Светлана Анатольевна Баранова — директор ООО «Континент-тур». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бюро путешествий «Континент» (единственное действующее на сегодня) зарегистрировано в Псковской области в феврале 2009 года. Принадлежит фирма Константину Соколову, а директором с февраля 2009 года является Светлана Баранова. Она же возглавляет Псковский областной союз туриндустрии.

В списке получателей гранта в размере 3 млн рублей есть и ООО «Конкордбизнессервис». А в составе конкурсной комиссии — Андрей Евневич, который работает коммерческим директором компании с точно таким же названием. Между тем в ЕГРЮЛ всего одна фирма с таким названием. Она создана в Москве в мае 1997 года. Принадлежит Наталье и Андрею Евневичам. ООО ведёт деятельность туристического агентства.

Оценку того, был ли при распределении грантов нарушен закон о защите конкуренции, даст ФАС по итогам рассмотрения антимонопольного дела.