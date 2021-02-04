Москва, , 04:48 — REGNUM Центральный банк России зафиксировал рост суммы среднего ипотечного кредита на фоне снижения средней ставки по нему в третьем квартале 2020 года. Об этом говорится в выпущенном регулятором обзоре «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй».

«В 2020 году, когда спрос на рефинансирование существенно возрос, величина «top-up» (отражает разницу между величиной нового и старого кредита — ред.) составила 3,8−5,6%. Это умеренный прирост размера кредита, который не создает дополнительных рисков», — отметили в Центробанке.

В Банке России добавили, что объём кредитов, предоставленных на рефинансирование в январе-сентябре 2020 года, составил 299 млрд рублей и уже превзошел объем рефинансирования за весь 2019 год (153 млрд рублей).

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