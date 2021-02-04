Новосибирск, , 04:15 — REGNUM В Новосибирской области за 2020 год произведено 43,6 млн декалитров пива, кроме отходов пивоварения. Это на 7,1% (2,9 млн декалитров) больше, чем за 2019 год. Такие данные приводит Новосибирскстат.

По производству пива регион занимает шестое место среди всех субъектов Российской Федерации — после Московской области, Татарии, Санкт-Петербурга, Ульяновской и Самарской областей. При этом Новосибирская область лидирует среди регионов Сибирского федерального округа — 32% от общего объёма производства.

Региональный орган статистики уточняет, что на долю субъектов малого предпринимательства пришлось 6% от общего объёма произведенного пива в области.