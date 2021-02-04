Новосибирск, , 04:02 — REGNUM В Новосибирске с 26 января по 1 февраля 2021 года наблюдалось повышение потребительских цен на бензин всех марок и дизельное топливо. Рост составил 0,2%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Так, на городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить от 41,8 до 43,7 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 44,85 до 46,75, марки АИ-98 — от 50,3 до 54,2, дизельное топливо — от 50,45 до 53,05 рубля за 1 литр.

Региональный орган статистики уточнил, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Новосибирске оставались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, на неделе с 19 по 25 января 2021 года в Новосибирске бензин марки АИ-92 подорожал на 0,7%, марки АИ-95 — на 0,5%, марки АИ-98 — на 0,1%, дизельное топливо подешевело на 0,1%.

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