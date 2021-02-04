Солнечногорск, Московская область, , 03:47 — REGNUM ФНС России обратилась с банкротным иском к АО «Солнечногорский завод металлоизделий», в отношении которого только в августе 2020 года было прекращено предыдущее дело о несостоятельности. Иск налогового органа арбитраж Московской области пока не принял к производству и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к заводу поступило 3 февраля 2021 года. Сумма претензий неизвестна. Между тем в августе 2020 года определением Арбитражного суда Московской области было прекращено производство по делу о несостоятельности этого же завода. Основанием стал «отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом».

Предыдущее дело инициировала инспекция ФНС России по городу Солнечногорску Московской области. В феврале 2018 года завод был взят под наблюдение. Долг составлял 4,4 млн рублей. Позднее в деле перешли к конкурсному производству, которое прекращено только в августе 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, завод был учреждён в апреле 1993 года. Руководителем с октября 2020 года числится Давид Газарян.