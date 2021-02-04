Чанчунь, Китай, , 03:31 — REGNUM Ведущий китайский автопроизводитель FAW Group Corporation планирует продать более 6 млн автомобилей в 2025 году, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Для того, чтобы выйти на запланированные показатели, компания должна обеспечить средний годовой рост продаж на уровне не менее 8% за отведенное время. Операционная выручка компании, как ожидается, превысит 1 трлн юаней (около $155 млрд) в 2025 году при среднем росте 8−9% в год.

Компания за 2020 год продала 3,7 млн автомобилей, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. Автогигант был основан в 1953 году в столице провинции Цзилинь городе Чанчуне на северо-востоке Китая. FAW Group заслуженно считается колыбелью китайской автомобильной промышленности.