Москва, , 03:29 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил многомиллионный иск Минобороны России к судостроителю из Архангельской области — АО «Центр судоремонта «Звёздочка». С предприятия, которое с подачи этого же ведомства ранее включили в реестр недобросовестных поставщиков, должно будет выплатить свыше 6,4 млн рублей неустойки. Истец запрашивал сумму значительно больше — почти 90 млн рублей. Решение судьи Каленюк ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с АО «ЦС «Звёздочка» (ИНН 2 902 060 361) в пользу Министерства обороны Российской Федерации (ИНН 7 704 252 261) неустойку в размере 6 493 393 руб. 85 копеек», — отмечается в решении.

Иск был подан на сумму более 89,32 млн рублей. Помимо неустойки, ответчик должен будет выплатить в бюджет 55,467 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, в декабре 2020 года к «Звёздочке», ведущей свою историю с 1954 года, претензии поступили и от Минпромторга РФ, потребовавшего 50 млн рублей. Заседание назначено на 15 марта 2021 года. Третьим лицом участвует Росимущество по Москве.

Также уже в январе 2021 года Минобороны РФ обратилось с иском на 980,9 млн рублей. Его рассмотрят 17 февраля 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в реестр недобросовестных поставщиков «Звёздочку», которая является частью дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации», включили после расторжения контракта с Минобороны РФ. Попытка обжаловать добавление в чёрный список не удалась.