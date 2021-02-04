Хабаровск, , 03:27 — REGNUM Более 42 млн рублей в 2020 году было выделено из бюджета Хабаровского края на модернизацию муниципальных электростанций. Субсидии получили шесть районов: Аяно-Майский, Ванинский, имени Лазо, Нанайский, Ульчский и Хабаровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: В Хабаровске построят мощную ТЭЦ

Почти половина субсидий была потрачена на приобретение новых дизель-генераторов для электростанций. Более 21 млн рублей израсходовали на капитальный ремонт изношенных агрегатов на ДЭС села Аян Аяно-Майского района, сел Булава и Циммермановка в Ульчском районе.

В 2020 году районам перечислили около 300 млн рублей на капитальный ремонт коммунальных объектов, а в июле дополнительно направили еще 200 млн рублей на подготовку к зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, проект новой ТЭЦ в Хабаровске прошёл госэкспертизу — сдача в эксплуатацию запланирована на 2025 год. Строить энергообъект будет «РусГидро».